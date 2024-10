Strage di piazza della Loggia, ultima udienza coi testimoni dell’accusa: “Toffaloni un duro, uomo d’azione” (Di venerdì 18 ottobre 2024) ultima udienza giovedì dedicata ai testi dell’accusa al processo a Marco Toffaloni, 67 anni, ex ordinovista veronese accusato dell’esecuzione della Strage di piazza della Loggia, a giudizio davanti al Tribunale dei minori perché il 28 maggio 1974 aveva appena 16 anni. Il presidente, Federico Allegri, l’ultima volta aveva disposto l’accompagnamento coatto dell’imputato, ormai cittadino elvetico col nome di Franco Maria Muller. Ma a oggi ancora non si hanno sue notizie. Un uomo del mistero, Toffaloni, che non si sa dove sia e dove viva, se non che da anni pare dimori in Svizzera. Curiosamente non c’è alcuna traccia nemmeno del fratello Paolo, tra i testi citati dalla Procura. Ilgiorno.it - Strage di piazza della Loggia, ultima udienza coi testimoni dell’accusa: “Toffaloni un duro, uomo d’azione” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)giovedì dedicata ai testial processo a Marco, 67 anni, ex ordinovista veronese accusato dell’esecuzionedi, a giudizio davanti al Tribunale dei minori perché il 28 maggio 1974 aveva appena 16 anni. Il presidente, Federico Allegri, l’volta aveva disposto l’accompagnamento coatto dell’imputato, ormai cittadino elvetico col nome di Franco Maria Muller. Ma a oggi ancora non si hanno sue notizie. Undel mistero,, che non si sa dove sia e dove viva, se non che da anni pare dimori in Svizzera. Curiosamente non c’è alcuna traccia nemmeno del fratello Paolo, tra i testi citati dalla Procura.

Processo strage piazza della Loggia - la supertestimone riconosce Marco Toffaloni nelle foto dell’attentato - Ombretta Giacomazzi ha parlato per 3 ore in Tribunale a Brescia. Davanti alla pm, ha riconosciuto Marco Toffaloni nelle foto della strage di piazza della Loggia e ha affermato come i militanti di Ordine Nuovo avessero deciso di agire per vendicare la morte di Silvio Ferrari.Continua a leggere . (Fanpage.it)