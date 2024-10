Stallo sulla via di Ceri: la Regione tace mentre il problema della rupe tufacea si aggrava (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione sulla via di Ceri continua a rappresentare un’interrogativo cruciale per la comunità locale. La strada, chiusa a causa di problemi di stabilità della rupe tufacea, non ha visto sviluppi significativi, e le istituzioni regionali sembrano latitare nella risposta. I recenti scambi tra la Sindaca Gubetti e l’ex consigliera Anna Lisa Belardinelli evidenziano la serietà della situazione e l’urgenza di interventi decisivi. Le dichiarazioni della sindaca La Sindaca Gubetti ha sottolineato l’urgenza di una risposta da parte della Regione, evidenziando la gravità della situazione attuale. “Ho scritto già alla Regione in particolare all’assessore a Lavori Pubblici e Viabilità Rinaldi, ma non abbiamo avuto ancora una risposta,” ha dichiarato. Gaeta.it - Stallo sulla via di Ceri: la Regione tace mentre il problema della rupe tufacea si aggrava Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazionevia dicontinua a rappresentare un’interrogativo cruciale per la comunità locale. La strada, chiusa a causa di problemi di stabilità, non ha visto sviluppi significativi, e le istituzioni regionali sembrano latitare nella risposta. I recenti scambi tra la Sindaca Gubetti e l’ex consigliera Anna Lisa Belardinelli evidenziano la serietàsituazione e l’urgenza di interventi decisivi. Le dichiarazionisindaca La Sindaca Gubetti ha sottolineato l’urgenza di una risposta da parte, evidenziando la gravitàsituazione attuale. “Ho scritto già allain particolare all’assessore a Lavori Pubblici e Viabilità Rinaldi, ma non abbiamo avuto ancora una risposta,” ha dichiarato.

