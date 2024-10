Stagione lirica al via. Da Verdi a Puccini, è la grande bellezza (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Stagione lirica di Ancona 2024 al Teatro delle Muse "Franco Corelli" si aprirà venerdì 25 ottobre alle 20.30 (replica domenica 27 ottobre alle 16.30) col Nabucco di Giuseppe Verdi, direttore György Gy?riványi Ráth, regia di Mariano Bauduin, scene e luci di Lucio Diana, costumi di Stefania Cempini. Il cast include alcuni tra gli artisti più interessanti della nuova generazione di cantanti Verdiani: protagonista è il baritono Ernesto Petti, che interpreta Nabucco – appena reduce dal successo di Macbeth al Festival Verdi al Regio Parma –, Abigaille è interpretata da Rebeka Lokar, Zaccaria Nicola Ulivieri, Ismaele Alessandro Scotto Di Luzio, Fenena Irene Savignano, Gran Sacerdote è Andrea Tabili, Antonella Granata è Anna, Abdallo è Luigi Morassi. Il maestro György Gy?riványi Ráth dirige la Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana. Ilrestodelcarlino.it - Stagione lirica al via. Da Verdi a Puccini, è la grande bellezza Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladi Ancona 2024 al Teatro delle Muse "Franco Corelli" si aprirà venerdì 25 ottobre alle 20.30 (replica domenica 27 ottobre alle 16.30) col Nabucco di Giuseppe, direttore György Gy?riványi Ráth, regia di Mariano Bauduin, scene e luci di Lucio Diana, costumi di Stefania Cempini. Il cast include alcuni tra gli artisti più interessanti della nuova generazione di cantantiani: protagonista è il baritono Ernesto Petti, che interpreta Nabucco – appena reduce dal successo di Macbeth al Festivalal Regio Parma –, Abigaille è interpretata da Rebeka Lokar, Zaccaria Nicola Ulivieri, Ismaele Alessandro Scotto Di Luzio, Fenena Irene Savignano, Gran Sacerdote è Andrea Tabili, Antonella Granata è Anna, Abdallo è Luigi Morassi. Il maestro György Gy?riványi Ráth dirige la Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana.

