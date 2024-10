Squirrel with a Gun: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Squirrel with a Gun” è un titolo che sfida ogni convenzione, mescolando elementi di sparatutto, sandbox e platformer con enigmi in una miscela tanto bizzarra quanto irresistibile. Quando mai avresti immaginato di vestire i panni di uno scoiattolo armato fino ai denti (anzi, fino alle zampe), intento a raccogliere ghiande dorate mentre affronta un’intera banda di nemici in uno scenario che mescola criminalità e pura follia? Eppure, una volta provato, è impossibile non rimanere affascinati da questa esperienza fuori dagli schemi. Squirrel with a Gun Recensione Il cuore del gioco risiede sicuramente nel suo combattimento, dove il protagonista roditore si trova armato di pistole, artigli e zanne, in un crescendo di azione caotica e ironica. Gamerbrain.net - Squirrel with a Gun: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) “a Gun” è un titolo che sfida ogni convenzione, mescolando elementi di sparatutto, sandbox e platformer con enigmi in una miscela tanto bizzarra quanto irresistibile. Quando mai avresti immaginato di vestire i panni di uno scoiattolo armato fino ai denti (anzi, fino alle zampe), intento a raccogliere ghiande dorate mentre affronta un’intera banda di nemici in uno scenario che mescola criminalità e pura follia? Eppure, una volta provato, è impossibile non rimanere affascinati da questa esperienza fuori dagli schemi.a GunIl cuore del gioco risiede sicuramente nel suo combattimento, dove il protagonista roditore si trova armato di pistole, artigli e zanne, in un crescendo di azione caotica e ironica.

Squirrel With A Gun - la recensione : la follia fatta videogioco - Come dicevamo prima, lo scoiattolo può dimostrarsi carino e coccoloso nei confronti degli abitanti, oppure puntare una pistola dritta in mezzo ai loro occhi per rapinarli. Detto ciò, lo scoiattolo può fare tutto ciò che la vera natura gli consente. Per quanto Squirrel With A Gun voglia essere demenziale, per certi versi anche nelle sue impostazioni, alcuni aspetti dovrebbero comunque mantenersi ... (Game-experience.it)

Squirrel with a Gun : Uscita annunciata per lo scoiattolo armato - Le armi possono essere migliorate e personalizzate, e sarà possibile sperimentare diversi tipi di attacchi contro i nemici. Uno dei giochi più controversi, ironici ed originali degli ultimi tempi è indubbiamente Squirrel with a Gun, nato come una tech demo e diventato un gioco completo, sviluppato da Dee Dee Creations, in uscita su PC Steam ed Epic Games Store il 29 Agosto. (Gamerbrain.net)