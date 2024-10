Sono almeno sette gli allenatori inglesi mai chiamati dalla Federcalcio prima di Tuchel (Telegraph) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Telegraph proprio non lo accetta. Com’è possibile che la Federcalcio inglese non abbia nominato un ct inglese. Eppure, secondo le dichiarazioni del direttore esecutivo della Fa, Mark Bulligham, 10 inglesi disponibili ad allenare la nazionale Sono stati contattati. Ma chi erano questi dieci. Al quotidiano hanno iniziato ad indagare e hanno scoperto almeno due nomi che la Fa non ha nemmeno considerato. “Eddie Howe e Graham Potter Sono in cima alla lista dei sette più importanti allenatori inglesi e britannici che la Football Association non ha intervistato per il posto di allenatore permanente della nazionale inglese“. Ilnapolista.it - Sono almeno sette gli allenatori inglesi mai chiamati dalla Federcalcio prima di Tuchel (Telegraph) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilproprio non lo accetta. Com’è possibile che lainglese non abbia nominato un ct inglese. Eppure, secondo le dichiarazioni del direttore esecutivo della Fa, Mark Bulligham, 10disponibili ad allenare la nazionalestati contattati. Ma chi erano questi dieci. Al quotidiano hanno iniziato ad indagare e hanno scopertodue nomi che la Fa non ha nemmeno considerato. “Eddie Howe e Graham Potterin cima alla lista deipiù importantie britannici che la Football Association non ha intervistato per il posto di allenatore permanente della nazionale inglese“.

