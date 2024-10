Smile 2: ci sono scene post-credits alla fine del film? (Di venerdì 18 ottobre 2024) Smile 2, sequel dell’apprezzato film horror uscito nel 2022, è finalmente al cinema. Il film diretto da Parker Finn – come da pronostico – si è subito inserito tra i lungometraggi più apprezzati di questo 2024. Ma come sempre, quando si tratta di film appartenenti a qualche franchise, la domanda è una sola: “Ci sono scene post-credits alla fine del film? Scopriamolo insieme. Ci sono scene post-credits alla fine di Smile 2? La risposta è no. alla fine di Smile 2 non sono presenti scene post-credits, potete quindi alzarvi dalla poltrona e lasciare la sala appena termina il film. La sinossi di Smile 2 Sul punto di iniziare un nuovo tour mondiale, la star internazionale del pop Skye Riley (Naomi Scott) inizia a vivere esperienze sempre più terrificanti e incomprensibili. Nerdpool.it - Smile 2: ci sono scene post-credits alla fine del film? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)2, sequel dell’apprezzatohorror uscito nel 2022, è finalmente al cinema. Ildiretto da Parker Finn – come da pronostico – si è subito inserito tra i lungometraggi più apprezzati di questo 2024. Ma come sempre, quando si tratta diappartenenti a qualche franchise, la domanda è una sola: “Cidel? Scopriamolo insieme. Cidi2? La risa è no.di2 nonpresenti, potete quindi alzarvi dpoltrona e lasciare la sala appena termina il. La sinossi di2 Sul punto di iniziare un nuovo tour mondiale, la star internazionale del pop Skye Riley (Naomi Scott) inizia a vivere esperienze sempre più terrificanti e incomprensibili.

