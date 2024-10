"Sh'hili" di Habib Ayeb al cinema Rouge et Noir, proiezione speciale per YouthForPeace (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre, alle ore 18, al Rouge et Noir proiezione speciale di "Sh'hili" di Habib Ayeb. Girato in Francia, Italia, Tunisia e Marocco, "Sh'hili" affronta le molteplici dimensioni del cambiamento climatico da una prospettiva politica impegnata, schierandosi in difesa della giustizia Palermotoday.it - "Sh'hili" di Habib Ayeb al cinema Rouge et Noir, proiezione speciale per YouthForPeace Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre, alle ore 18, aletdi "Sh'" di. Girato in Francia, Italia, Tunisia e Marocco, "Sh'" affronta le molteplici dimensioni del cambiamento climatico da una prospettiva politica impegnata, schierandosi in difesa della giustizia

In Sicilia anche un povero cristo ha un vigneto, l’oro verde che rischia di essere svenduto grazie allo tsunami climatico - Un noto geografo sociale franco-tunisino, Habib Ayeb, insieme a una ricercatrice siciliana dall’evocativo nome Costanza (come l’imperatrice d’Altavilla), è venuto in Sicilia l’anno scorso a girare un ... (ilriformista.it)