Serie c. Due volte Riccione, la Jesina va ko (Di venerdì 18 ottobre 2024) Hanno iniziato decisamente a ingranare le ragazze della Femminile Riccione che non hanno lasciato scampo nemmeno alla Jesina lontano dalla Romagna (2-0). Un successo, quello delle biancazzurre, firmato da Pederzani e Nicoletti. Una vittoria che permette alla squadra di mister Genovesio di portarsi nella zona più nobile della classifica, a quota otto, al fianco del Real Vicenza. Serie C. Girone B (6ª giornata): Isera-Venezia 1985 0-2, Jesina-Femminile Riccione 0-2, Ravenna-Accademia Spal 0-8, Real Vicenza-Gatteo Mare 3-1, Sudtirol-Vicenza 1-1, Tavagnacco-Venezia 0-1, Villorba Treviso-Trento 1-3. A riposo il Chieti. Classifica: Venezia 15; Vicenza 14; Trento 12; Sudtirol 11; Villorba Treviso, Venezia 1985 9; Femminile Riccione, Real Vicenza 8; Accademia Spal 6; Jesina, Isera, Chieti, Gatteo Mare 5; Tavagnacco 4; Ravenna 1.

Calcio Femminile / Ecco i gironi di Coppa Italia Serie C : sarà Jesina Aurora-Riccione - Grande interesse per questo doppio derby di coppa che si prospetta avvincente. A partecipare saranno tutte le 45 squadre della Serie C femminile, divise in 16 gruppi da due, tre o quattro squadre in base alla vicinanza. Oltre all’entusiasmo della gara, le jesine vorranno dare del loro meglio per passare il turno e per prendersi una rivincita dalla sfida di campionato della scorsa domenica, ... (Vallesina.tv)

Calcio femminile C / Jesina Aurora - così non va : al Carotti vince il Riccione 0-2 - Le qualità e le potenzialità ci sono, ora ripartire è necessario JES, 13 ottobre 2024 – Duro k. Al Carotti, nonostante un atteggiamento sicuramente positivo, diverse occasioni da rete e un gol annullato, le leoncelle di mister Casaccia non riescono a sfondare e subiscono uno 0-2 contro un Riccione che, nonostante l’avvio di campionato un po’ a rilento, resta un’ottima squadra, tosta da ... (Vallesina.tv)

Calcio femminile C / Jesina Aurora - al Carotti arriva il Riccione : Dal Bon carica la squadra - Ci è mancata solo la ciliegina sulla torta, ossia il gol. Si tratta di una società solida e strutturata che mi sta permettendo di crescere molto, anche solo dai primi mesi, per cui al momento sono solo che positive le impressioni. La società fin dalla prima chiamata mi ha affascinato, era un’opportunità per me che non potevo non cogliere. (Vallesina.tv)