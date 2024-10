Serie C 2024/2025: colpo esterno del Pescara, batte la Spal e conferma il primo posto (Di venerdì 18 ottobre 2024) colpo esterno del Pescara che conferma il primo posto nel girone B della Serie C 2024/2025. In attesa delle partite di Ternana ed Entella, la formazione abruzzese rimane imbattuta e vince anche in casa della Spal decisiva la rete di Brosco a un quarto d’ora dalla fine. Dopo un’iniziale interruzione per circa due minuti a causa del lancio di materiale pirotecnico in campo con i pompieri costretti ad agire, parte meglio il Pescara – che oggi fa i conti anche con la notizia del ricovero per l’ex Zeman – e poi però ci sono due conclusioni molto insidiose per i padroni di casa con Rao, bene Plizzari nel secondo frangente. Tunjov suona la carica per gli abruzzesi, poi gli ospiti chiedono un rigore per l’atterramento di Cangiano ma l’arbitro lascia proseguire. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)delcheilnel girone B della. In attesa delle partite di Ternana ed Entella, la formazione abruzzese rimane imbattuta e vince anche in casa delladecisiva la rete di Brosco a un quarto d’ora dalla fine. Dopo un’iniziale interruzione per circa due minuti a causa del lancio di materiale pirotecnico in campo con i pompieri costretti ad agire, parte meglio il– che oggi fa i conti anche con la notizia del ricovero per l’ex Zeman – e poi però ci sono due conclusioni molto insidiose per i padroni di casa con Rao, bene Plizzari nel secondo frangente. Tunjov suona la carica per gli abruzzesi, poi gli ospiti chiedono un rigore per l’atterramento di Cangiano ma l’arbitro lascia proseguire.

