Scoperta la trasmissione sessuale del virus Oropouche: cosa significa per la salute pubblica (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il virus Oropouche, noto per essere endemico in Brasile e in altre parti dell'America Latina, solleva nuove preoccupazioni dopo che è stata identificata la sua presenza nel liquido seminale di un viaggiatore italiano. Questa Scoperta, effettuata dall'Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, potrebbe suggerire che il virus possa essere trasmesso anche tramite rapporti sessuali, oltre che tramite punture di insetti infetti. Tale evenienza presenta sfide significative per la salute pubblica in Europa e in altre regioni del mondo. Origini del virus Oropouche e la sua diffusione Il virus Oropouche è stato identificato per la prima volta nel 1955, isolato dal sangue di un lavoratore forestale a Trinidad e Tobago, praticamente nel cuore della regione amazzonica.

Virus Oropouche - “rischio trasmissione sessuale” per l’infezione trasmessa dalla puntura di zanzare. La scoperta degli scienziati italiani - Secondo Federico Gobbi, direttore del Dipartimento protagonista della ricerca, “la nostra scoperta indica la possibilità di trasmissione dell’infezione da uomo a uomo, ancora ad oggi mai descritta. La possibilità indicata dal nostro studio, che l’infezione possa essere trasmessa tramite rapporti sessuali, è un campanello d’allarme da non sottovalutare“. (Ilfattoquotidiano.it)

In Veneto confermati 102 casi autoctoni di West Nile virus - ma nessuno di Dengue - Zika virus o febbre Oropouche - «Dal primo gennaio scorso al 12 settembre non si sono verificati in Veneto casi autoctoni di febbre Dengue, Chikungunya, Zika virus, Usutu virus o febbre Oropouche». È quanto dichiarato quest'oggi, venerdì 13 settembre, in una nota ufficiale della Regione Veneto che poi prosegue: «Sono stati... (Veronasera.it)

Virus Oropouche - in Italia ci sono rischi? Il ‘moscerino’ vettore e le risposte dell’esperto - “Senza vettore, la trasmissione non è possibile – ribadisce l’esperto dello Zooprofilattico -. 3. Nulla può essere escluso Ma la sorveglianza capillare se mai dovesse entrare in Italia ce ne accorgeremo Un paziente che arriva in Italia con il virus può trasmettere no Senza vettore Questa non è possibile a Torino sempre secondo le conoscenze attuali dalle prove di competenza vettoriale si è ... (Quotidiano.net)