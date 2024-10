Schneider Electric e Alstom si focalizzano sull'impatto ambientale del settore della mobilità (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) - Bergamo, 18 ottobre 2024 - Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato una collaborazione con il suo partner di lunga data Alstom; l'iniziativa ha l'obiettivo di sviluppare e fornire soluzioni sostenibili ai clienti del settore mobility. Schneider Electric è un leader affermato nella decarbonizzazione del settore dei trasporti e Alstom è un leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile. La loro collaborazione ha fatto un passo avanti con la sottoscrizione da parte di Schneider Electric della carta dell'Alliance Partnership Program di Alstom, avvenuta durante l'edizione 2024 di InnoTrans. Le due aziende lavoreranno a stretto contatto per ridurre l'impatto ambientale dell'industria della mobilità. Liberoquotidiano.it - Schneider Electric e Alstom si focalizzano sull'impatto ambientale del settore della mobilità Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) - Bergamo, 18 ottobre 2024 -, il leader nella trasformazione digitalegestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato una collaborazione con il suo partner di lunga data; l'iniziativa ha l'obiettivo di sviluppare e fornire soluzioni sostenibili ai clienti delmobility.è un leader affermato nella decarbonizzazione deldei trasporti eè un leader globale nellaintelligente e sostenibile. La loro collaborazione ha fatto un passo avanti con la sottoscrizione da parte dicarta dell'Alliance Partnership Program di, avvenuta durante l'edizione 2024 di InnoTrans. Le due aziende lavoreranno a stretto contatto per ridurre l'dell'industria

