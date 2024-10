Unlimitednews.it - Sbarra “Stellantis presenti un piano e il governo sia garante”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – C’è “un grido di allarme per questa drammatica condizione in cui versano tutti gli stabilimenti dinel Paese. Si riduce la capacità produttiva, non ci sono nuovi modelli e investimenti, perdiamo posti di lavoro sia diretti che nell’indotto. Il messaggio che mandiamo aè procedere immediatamente con la presentazione di un serio e credibileindustriale che rilanci la filiera dell’automotive e dia certezza ai lavoratori”. Così il segretario generale della Cisl, Luigi, in occasione della manifestazione dei lavoratori dia Roma. “Alchiediamo di accompagnare questo processo, di esseree di non riconoscere nessun incentivo se non a valle della presentazione di un serio e credibileindustriale”, aggiunge. xb1/sat/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo