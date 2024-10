Salerno, svolta nella scomparsa di Silvia Nowak: trovata carbonizzata (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è conclusa tragicamente la vicenda di Silvia Nowak, la 53enne tedesca scomparsa tre giorni fa a Ogliastro Marina, frazione di Castellabate, in provincia di Salerno. Il corpo della donna è stato ritrovato senza vita, carbonizzato e in avanzato stato di decomposizione, non lontano dalla sua abitazione. A rinvenire il cadavere, che era nascosto tra le sterpaglie in una zona poco distante dalla casa, sono stati gli agenti della polizia locale, insieme ai volontari della Protezione Civile e ai carabinieri. La scomparsa di Silvia Nowak era avvenuta tre giorni fa, lo scorso 15 ottobre, e ora si è trasformata in un caso di omicidio. La scomparsa Le autorità non escludono ancora alcuna pista, mentre il marito della donna è stato ascoltato dagli inquirenti. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è conclusa tragicamente la vicenda di, la 53enne tedescatre giorni fa a Ogliastro Marina, frazione di Castellabate, in provincia di. Il corpo della donna è stato ritrovato senza vita, carbonizzato e in avanzato stato di decomposizione, non lontano dalla sua abitazione. A rinvenire il cadavere, che era nascosto tra le sterpaglie in una zona poco distante dalla casa, sono stati gli agenti della polizia locale, insieme ai volontari della Protezione Civile e ai carabinieri. Ladiera avvenuta tre giorni fa, lo scorso 15 ottobre, e ora si è trasformata in un caso di omicidio. LaLe autorità non escludono ancora alcuna pista, mentre il marito della donna è stato ascoltato dagli inquirenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salerno - trovato il corpo di Silvia Nowak : era scomparsa da giorni - Il compagno della vittima è stato condotto in caserma per l’interrogatorio. Silvia Nowak era nata 53 anni fa in Germania e abitava a Ogliastro Marina, frazione di Castellabate, nel salernitano. Oggi, il tragico ritrovamento. Anche la guarda costiera è stata attivata nel timore che Silvia potesse essere finita in mare. (Dayitalianews.com)

Salerno - trovato un corpo bruciato tra sterpaglie - potrebbe essere donna tedesca scomparsa - Il corpo di una donna è stato ritrovato questa mattina tra le sterpaglie in località Ogliastro Marina, frazione costiera del comune di Castellabate, nel Salernitano. “Non sappiamo se il corpo sia il suo”, ha riferito all'Ansa il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, specificando che il cadavere della donna, ricoperto di bruciature, “è stato individuato in una zona vicino alla sua abitazione", ... (Tg24.sky.it)

Salerno - trovata morta bruciata 53enne tedesca scomparsa. Interrogato il marito - Oggi la macabra scoperta a Castellabate Ritrovato il cadavere di una donna a Castellabate nel salernitano. La 53enne era scomparsa martedì scorso. La macabra scoperta è avvenuta oggi in mattinata in località Ogliastro Marina, tra la fitta vegetazione, in un terreno non lontano […]. Si tratta di Silvia Nowak, la 53enne tedesca scomparsa nei giorni scorsi. (Sbircialanotizia.it)