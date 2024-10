Sabaudia: corsi di italiano gratuiti per migranti come strumento di inclusione e integrazione sociale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Comune di Sabaudia ha avviato un’iniziativa significativa per promuovere l’inclusione sociale e combattere lo sfruttamento nel settore agricolo attraverso corsi di lingua italiana. In collaborazione con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Latina, il progetto mira a fornire competenze linguistiche ai migranti, con un focus particolare sulle donne. A partire da novembre, le lezioni gratuite si terranno nei locali della ex scuola di Bella Farnia, rappresentando un passo importante per i residenti stranieri della comunità. Obiettivi dell’iniziativa: alfabetizzazione e prevenzione L’amministrazione comunale di Sabaudia, guidata dall’assessore alla Pubblica Istruzione e Servizi Sociali Pia Schintu, ha dichiarato che il progetto di alfabetizzazione si pone come obiettivo centrale il contrasto a tutte le forme di sfruttamento. Gaeta.it - Sabaudia: corsi di italiano gratuiti per migranti come strumento di inclusione e integrazione sociale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Comune diha avviato un’iniziativa significativa per promuovere l’e combattere lo sfruttamento nel settore agricolo attraversodi lingua italiana. In collaborazione con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Latina, il progetto mira a fornire competenze linguistiche ai, con un focus particolare sulle donne. A partire da novembre, le lezioni gratuite si terranno nei locali della ex scuola di Bella Farnia, rappresentando un passo importante per i residenti stranieri della comunità. Obiettivi dell’iniziativa: alfabetizzazione e prevenzione L’amministrazione comunale di, guidata dall’assessore alla Pubblica Istruzione e Servizi Sociali Pia Schintu, ha dichiarato che il progetto di alfabetizzazione si poneobiettivo centrale il contrasto a tutte le forme di sfruttamento.

