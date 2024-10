Rocchi a Sky | Step on foot? Va punito con ammonizione ma ci deve essere la contesa del pallone

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il designatore arbitrale Gianlucaha parlato ai microfoni di Sky Sport, spiegando la decisione della Uefa riguardo lo ‘on’, ovvero il ‘pestone’: “La Uefa lo ha proposto per tutelare i calciatori, quella tipologia di intervento è pericolosa. Vacon fallo e. Ma oggi rischiamo di far passare tutto peron. Si tratta di un intervento in cui c’è unadel. Tutto quello che non è questo è un contatto ma non è unoon”. “I falli di mano sono il problema principale degli arbitri ma ci vengono in aiuto le regole. Poi c’è sempre una parte di soggettività, un’interpretazione non è per forza giusta, è un’interpretazione”, ha aggiunto nel corso della trasmissione ‘Sky Calcio Club – Speciale Arbitri”.