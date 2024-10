Robert Roberson, stop all’esecuzione 90 minuti prima dell’iniezione letale: perché è stata fermata (Di venerdì 18 ottobre 2024) Doveva essere ucciso nella notte di giovedì. Ma 90 minuti prima della fine, la Corte suprema del Texas ha bloccato l’esecuzione di Robert Roberson, che sarebbe diventata la prima persona negli Stati Uniti condannata a morte per un omicidio legata a una diagnosi di ‘sindrome del bambino scosso’. Il suo caso ha scosso l’opinione pubblica: sul New York Times il detective che 22 anni fa lo fece incriminare, oggi lo ritiene innocente. E anche lo scrittore John Grisham, che ha notevolmente contribuito a portare sotto i riflettori il caso di Roberson, si è schierato dalla parte degli avvocati del condannato, dichiarando che il delitto “non è mai avvenuto”. Ilfattoquotidiano.it - Robert Roberson, stop all’esecuzione 90 minuti prima dell’iniezione letale: perché è stata fermata Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Doveva essere ucciso nella notte di giovedì. Ma 90della fine, la Corte suprema del Texas ha bloccato l’esecuzione di, che sarebbe diventata lapersona negli Stati Uniti condannata a morte per un omicidio legata a una diagnosi di ‘sindrome del bambino scosso’. Il suo caso ha scosso l’opinione pubblica: sul New York Times il detective che 22 anni fa lo fece incriminare, oggi lo ritiene innocente. E anche lo scrittore John Grisham, che ha notevolmente contribuito a portare sotto i riflettori il caso di, si è schierato dalla parte degli avvocati del condannato, dichiarando che il delitto “non è mai avvenuto”.

