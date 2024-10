Davidemaggio.it - Rete4 si rafforza ancora al mattino

(Di venerdì 18 ottobre 2024)non si accontenta. Che a Mediaset puntino sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi è un dato di fatto. Lo si evince dalle grandi mosse (sette serate su sette di autoproduzioni, tre produzioni in daytime) ma anche da quelle molto più piccole, come l’imminente variazione di palinsesto del. Terra Amara contro Binario 2 Da lunedì 21 ottobre, le repliche di Terra Amara, che l’altro ieri hanno sfiorato il 7% di share, raddoppiano anticipando alle 7:30 (Love is in the Air si sposta alle 6.45). Laddove fino a meno di un anno fa, ci si accontentava di share dell’ 1 virgola, ora si punta – sebbene con delle repliche – a dire la propria. Non è un caso, forse, che il 21 ottobre sia anche la data in cui su Rai2 debutterà Binario 2, nuovo programma del buongiorno che ha il compito di non far rimpiangere troppo Viva Rai2.