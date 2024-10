Re Carlo arriva in Australia, i repubblicani sperano sia ‘tour d’addio’ (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati oggi a Sydney per la loro visita in Australia, accolti dal premier Anthony Albanese e dal governatore generale Sam Mostyn, il rappresentante della Corona. Il suo arrivo per il primo viaggio da monarca nel lontano, e sconfinato, Paese del Commowealth, ha riaperto il dibattito sul Re Carlo arriva in Australia, i repubblicani sperano sia ‘tour d’addio’ L'Identità. Lidentita.it - Re Carlo arriva in Australia, i repubblicani sperano sia ‘tour d’addio’ Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ree la Regina Camilla sonoti oggi a Sydney per la loro visita in, accolti dal premier Anthony Albanese e dal governatore generale Sam Mostyn, il rappresentante della Corona. Il suo arrivo per il primo viaggio da monarca nel lontano, e sconfinato, Paese del Commowealth, ha riaperto il dibattito sul Rein, isiaL'Identità.

Dalla regina Elisabetta in poi - i royal tour in Australia sono sempre stati memorabili. Ora tocca a re Carlo e Camilla. Leggi su Amica.it - Un viaggio tanto atteso, non solo dalla coppia, perché è la prima esperienza all’estero dalla scoperta del sovrano, a gennaio, di avere un cancro. Tornata nella privacy della sua stanza d’albergo, [Diana] pianse a dirotto, incapace di gestire l’attenzione costante. «Il principe era imbarazzato dal fatto che la folla favorisse Diana rispetto a lui», scrisse Sally Bedell Smith nella biografia ... (Amica.it)