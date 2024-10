Lanazione.it - Quanto guadagnano i nostri politici. Assessori e consiglieri regionali: Melasecche il più ricco, poi Morroni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Perugia, 18 ottobre 2024 – Dopo quelli deicomunali, oggi La Nazione pubblica anche i redditi complessivi (che comprendono il reddito da lavoro e quello patrimoniale) dei. La gran parte di essi ha un compenso che spesso è solo e soltanto quello liquidato dalla Regione. Altri invece continuano a svolgere la propria professione, o non hanno chiesto l’aspettativa e quindi percepiscono sia l’indennità che lo stipendio. Quelli che andiamo a elencare sono i redditi dichiarati al Fisco nel 2023 e che fanno riferimento all’anno prima, con gli atti depositati – come prevedono le norme – soltanto in questo 2024. Il Paperon de’ Paperoni in Regione stavolta è l’assessore, che ha dichiarato 215mila euro e spiccioli (nel 2020, primo anno di legislatura erano 158 mila).