Processo Open Arms, l'arringa di Giulia Bongiorno: "Chiedo l'assoluzione di Salvini perché il fatto non sussiste"

Processo Open Arms. Venerdì 18 ottobre è il giorno della difesa di Matteo Salvini. Nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo va in scena l'arringa dell'avvocato difensore del leader della Lega, Giulia Bongiorno. In contemporanea si tiene la manifestazione del Carroccio in piazza Castelnuovo, davanti al teatro Politeama. L'ex ministro dell'Interno, oggi vicepremier e ministro delle Infrastrutture, è imputato di sequestro di persona per aver tenuto bloccati 147 migranti sulla nave ong Open Arms nell'agosto del 2019. Ma la Bongiorno ne chiede l'assoluzione.

Processo Open Arms - oggi Salvini in aula per l’arringa della difesa : che cosa rischia il ministro - Oggi si tiene l'udienza per il processo Open Arms in cui Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave dell'ong spagnola. Per i fatti la Procura di Palermo ha chiesto 6 anni di carcere per il ministro, che ieri sera, durante una diretta social ha ribadito di "aver fatto il suo dovere e di non avere paura". (Fanpage.it)

Processo Open Arms - Bongiorno chiede l’assoluzione di Salvini : «Senza confini regnerebbe il caos». Ecco com’è andata l’arringa difensiva - 30 un cambio di velocità. Non c’era poi nessuno squarcio – continua -: persino il consulente dell’accusa ha detto che quello che è stato fatto passare come un buco era solo una chiazza di colore diverso. Il ministro, che a metà settembre aveva affidato ai social la sua personale arringa (con molte omissioni) in seguito alla condanna dei giudici, si dice nuovamente «a testa alta, senza paura, per ... (Open.online)

Processo Open Arms - nell’aula bunker l’arringa della difesa di Salvini. In piazza a Palermo anche Giorgetti e Valditara - E allora la lettera che Conte scrive al Corriere della Sera nel 2019, in piena crisi di governo e col caso Open Arms aperto, non è un modo per mollare Salvini. «Il video girato dal sommergibile Venuti parla chiaro: non c’era alcuna avaria, la barca coi migranti non era fuori controllo. . Per l’avvocata la nave della Ong non si sarebbe imbattuta casualmente nel barcone con le persone migranti, né ... (Open.online)