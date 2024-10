Primo trapianto di occhio intero al mondo. Come sta il paziente 46enne (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sta facendo progressi l’uomo di 46 anni, statunitense, sul quale è stato eseguito il Primo trapianto combinato di viso e occhio intero al mondo. Questo intervento pionieristico è stato reso possibile grazie all’uso di tecniche chirurgiche personalizzate e di una nuova procedura microvascolare che ha permesso di mantenere il flusso sanguigno all’occhio trapiantato, una novità assoluta nella medicina. Tale tecnica ha salvaguardato la vitalità dell’occhio durante l’operazione, sebbene non fosse finalizzata al ripristino della vista, che potrebbe però diventare la sfida futura.Leggi anche: Torino, trapianto cuore e fegato insieme: è la prima volta in Italia L’équipe chirurgica del NYU Langone Health ha messo a punto questa complessa procedura, che sarà presentata al congresso dell’American College of Surgeons (ACS), in apertura domani a San Francisco. Thesocialpost.it - Primo trapianto di occhio intero al mondo. Come sta il paziente 46enne Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sta facendo progressi l’uomo di 46 anni, statunitense, sul quale è stato eseguito ilcombinato di viso eal. Questo intervento pionieristico è stato reso possibile grazie all’uso di tecniche chirurgiche personalizzate e di una nuova procedura microvascolare che ha permesso di mantenere il flusso sanguigno all’trapiantato, una novità assoluta nella medicina. Tale tecnica ha salvaguardato la vitalità dell’durante l’operazione, sebbene non fosse finalizzata al ripristino della vista, che potrebbe però diventare la sfida futura.Leggi anche: Torino,cuore e fegato insieme: è la prima volta in Italia L’équipe chirurgica del NYU Langone Health ha messo a punto questa complessa procedura, che sarà presentata al congresso dell’American College of Surgeons (ACS), in apertura domani a San Francisco.

