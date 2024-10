Calcionews24.com - Pogba, quale sarà il futuro del centrocampista della Juve? Arriva la decisione

(Di venerdì 18 ottobre 2024), ancora conferme suldelfrancese. Non si torna indietro a questo punto: ecco che cosa filtrano altre conferme su Paul. Nonostante la sua apertura al taglio dell’ingaggio, in casa bianconera la sua avventura viene ritenuta ormai al capolinea. Non c’è possibilità di tornare indietro, la volontà del club è quella di procedere su questa strada.