Piuro: concluso il primo intervento di recupero sulla Stalla Magna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si sono conclusi in queste ore i lavori di recupero della grande Stalla presente sui Ronchi di Savogno, il primo dei tre grandi interventi in corso per il recupero delle attività di versante grazie al finanziamento del GAL "Valle dei Sapori"Con grande soddisfazione l'associazione fondiaria di Sondriotoday.it - Piuro: concluso il primo intervento di recupero sulla Stalla Magna Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si sono conclusi in queste ore i lavori didella grandepresente sui Ronchi di Savogno, ildei tre grandi interventi in corso per ildelle attività di versante grazie al finanziamento del GAL "Valle dei Sapori"Con grande soddisfazione l'associazione fondiaria di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Padova-LR Vicenza : nel recupero del primo tempo Liguori porta avanti i biancoscudati - Il Vicenza sfiora tre volte il vantaggio nel primo tempo dell'Euganeo, ma nel recupero subisce il gol. In cronaca. Dopo due minuti passaggio di Fusi per Cretella che calcia sul primo palo, Confente mette in angolo. Al 13' tiro di Della Morte respinto dalla difesa. Al 17' ammonito Laezza per un... (Vicenzatoday.it)

LIVE – CAGLIARI-NAPOLI 0-1 : maxi recupero di 8? per la fine del primo tempo - Io conosco le sue caratteristiche, cercheremo di sfruttarle”. FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia, Lukaku. Il mister ci chiede di stare più stretti, è una posizione che mi piace, perché sono più vicino alla porta. (Spazionapoli.it)

Invenzione green riduce le bollette : “Primo brevetto italiano per il recupero del calore” - Uno strumento grazie al quale si può ottenere un risparmio in bolletta fino a 25 metri cubi di metano al giorno. Con il modulo Techno System è possibile trasferire il calore dell’acqua calda di scarico all’acqua fredda di reintegro. Ed ecco la magia. “Primo e unico in Italia - spiega Carlo Boccacci, presidente consiglio amministrazione Techno System - Il nostro MRP/S lavora sia con acqua ... (Lanazione.it)