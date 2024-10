Più Unifil per rafforzare (anche) il Libano. La promessa di Meloni da Beirut (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Sono qui aportare la vicinanza, l’attenzione, la solidarietà e la gratitudine dell’Italia per il vostro lavoro”. Così Giorgia Meloni a Beirut, primo capo di governo a visitare il Libano dall’inizio delle operazioni di terra dell’Idf, incontrando il comandante della Missione bilaterale italiana, il colonnello Matteo Vitulano e il vicepresidente del Comitato Tecnico-Militare per il Libano, il colonnello Attilio Cortone. Un segno, preciso, sia umano che geopolitico dopo gli “inaccettabili attacchi” di Israele a Unifil. Qui Beirut “I miei messaggi – ha spiegato la premier – sono stati e saranno molto chiari sul ruolo dei nostri militari impegnati sia in Unifil che nella Mibil e nella missione multilaterale. Vi prego di trasferire a tutti gli uomini e le donne impegnati la mia vicinanza e la mia solidarietà. Spero di venirli a trovare presto”. Formiche.net - Più Unifil per rafforzare (anche) il Libano. La promessa di Meloni da Beirut Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Sono qui aportare la vicinanza, l’attenzione, la solidarietà e la gratitudine dell’Italia per il vostro lavoro”. Così Giorgia, primo capo di governo a visitare ildall’inizio delle operazioni di terra dell’Idf, incontrando il comandante della Missione bilaterale italiana, il colonnello Matteo Vitulano e il vicepresidente del Comitato Tecnico-Militare per il, il colonnello Attilio Cortone. Un segno, preciso, sia umano che geopolitico dopo gli “inaccettabili attacchi” di Israele a. Qui“I miei messaggi – ha spiegato la premier – sono stati e saranno molto chiari sul ruolo dei nostri militari impegnati sia inche nella Mibil e nella missione multilaterale. Vi prego di trasferire a tutti gli uomini e le donne impegnati la mia vicinanza e la mia solidarietà. Spero di venirli a trovare presto”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - Meloni a Beirut : “Garantire sicurezza Unifil” - Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte col primo ministro libanese, Najib Mikati, al termine dell’incontro a Beirut. “Credo che dovremo tornare alla missione iniziale dell’Unifil e dovremo faro in maniera concertata”, ha aggiunto la premier. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE. (Lapresse.it)

Meloni in Libano : “Missione Unifil va rafforzata - prenderla di mira inaccettabile” - Solo rafforzando la missione si potrà voltare pagina, garantendo imparzialità e perseguendo risultati importanti. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Sono convinta che Unifil debba essere rafforzata. (Webmagazine24.it)

Meloni in Libano : “Missione Unifil va rafforzata - prenderla di mira inaccettabile” - (Adnkronos) – "Considero inaccettabile prendere di mira l'Unifil, tutte le parti coinvolto devono fare la loro parte per garantire la sicurezza dei soldati. Solo rafforzando la missione si potrà voltare pagina, garantendo imparzialità e perseguendo risultati importanti. Dobbiamo tornare alla missione originaria di Unifil" che passa dal "programmare […]. (Periodicodaily.com)