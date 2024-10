Paura a Torre del Greco, palazzo crolla dopo il maltempo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si fa già la conta dei danni in provincia di Napoli a causa del maltempo. A Torre del Greco, in piazzale Fontana, è crollata l’ala di un palazzo del centro storico. Paura a Torre del Greco, palazzo crolla dopo il maltempo: auto distrutte e famiglie evacuate Il crollo è avvenuto intorno alle ore 9 di L'articolo Paura a Torre del Greco, palazzo crolla dopo il maltempo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Paura a Torre del Greco, palazzo crolla dopo il maltempo Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si fa già la conta dei danni in provincia di Napoli a causa del. Adel, in piazzale Fontana, èta l’ala di undel centro storico.delil: auto distrutte e famiglie evacuate Il crollo è avvenuto intorno alle ore 9 di L'articolodelilTeleclubitalia.

