Operazioni di messa in sicurezza a Monte Mario: intervenire dopo l'incendio del luglio scorso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Monte Mario, il Dipartimento dei Lavori Pubblici ha avviato un'importante operazione di prevenzione e messa in sicurezza dopo gli incendi che hanno interessato la zona lo scorso luglio. L'azione si propone di ridurre il rischio di scivolamenti dei terreni, implementando misure strutturali che garantiscano la stabilità del versante. Questa iniziativa, dal costo totale di 15.000 euro, si prevede venga completata in circa dieci giorni. Dettagli dell'intervento: gabbioni e sicurezza del versante L'intervento attuato a Monte Mario prevede l'installazione di gabbioni di acciaio, ciascuno con una capacità di due metri cubi, riempiti di materiali in pietra inerte. Questi gabbioni sono progettati per resistere e contenere la spinta esercitata dai terreni, fungendo quindi da elementi di sostegno fondamentali per mantenere l'integrità del versante.

