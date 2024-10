Open arms, Bongiorno: “Salvini va assolto, pagine nere dalla Ong”. A Palermo anche Giorgetti (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Salvini stava combattendo una battaglia, ma non certo contro i migranti che voleva fare sbarcare, la Guardia costiera si era messa in ginocchio consentendo lo sbarco qualcora Open arms avesse inviato moduli che attestassero la condizione di disagio. Quella battaglia era contro chi ignorava le indicazioni dello Stato e chi ritiene che esista il diritto di bighellonare per due settimane in mare, rifiutando le possibilità di aiuto e le opportunità di sbarco”. La richiesta di assoluzione, formulata dall’avvocato Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, ha concluso un’arringa forte e appassionata al processo Open arms. Un’arringa che ha fatto riferimento a “pagine nere” scritte dalle Ong. Secoloditalia.it - Open arms, Bongiorno: “Salvini va assolto, pagine nere dalla Ong”. A Palermo anche Giorgetti Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “stava combattendo una battaglia, ma non certo contro i migranti che voleva fare sbarcare, la Guardia costiera si era messa in ginocchio consentendo lo sbarco qualcoraavesse inviato moduli che attestassero la condizione di disagio. Quella battaglia era contro chi ignorava le indicazioni dello Stato e chi ritiene che esista il diritto di bighellonare per due settimane in mare, rifiutando le possibilità di aiuto e le opportunità di sbarco”. La richiesta di assoluzione, formulata dall’avvocato Giulia, legale di Matteo, ha concluso un’arringa forte e appassionata al processo. Un’arringa che ha fatto riferimento a “” scritte dalle Ong.

