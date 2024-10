Nuova allerta in nove province toscane: rischio idrogeologico e idraulico (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuova allerta in nove province toscane: rischio idrogeologico e idraulico Nuova allerta meteo in nove province toscane. E’ esclusa solo Massa Carrara. Dopo il nubifragio che ha colpito la Toscana tra giovedì 16 e venerdì 18 ottobre, Nuova allerta meteo con codice giallo emessa da sala regionale Protezione civile. Sabato 19 ottobre la circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo tornerà ad interessare la Toscana. Atteso nuovo peggioramento nella giornata di sabato, con precipitazioni diffuse, solo occasionalmente temporalesche. Corrieretoscano.it - Nuova allerta in nove province toscane: rischio idrogeologico e idraulico Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)inmeteo in. E’ esclusa solo Massa Carrara. Dopo il nubifragio che ha colpito la Toscana tra giovedì 16 e venerdì 18 ottobre,meteo con codice giallo emessa da sala regionale Protezione civile. Sabato 19 ottobre la circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo tornerà ad interessare la Toscana. Atteso nuovo peggioramento nella giornata di sabato, con precipitazioni diffuse, solo occasionalmente temporalesche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nubifragi in Liguria - allagamenti - frane e strade inondate : morto un uomo disperso nel Genovese. Allerta arancione in cinque regioni - I grandi nubifragi hanno causato strade e autostrade allagate, caselli chiusi, cascate d’acqua dai viadotti, auto bloccate e acqua che è arrivata fin dentro gli autobus in movimento. Dalla sera di oggi persisteranno temporali su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Attese precipitazioni anche su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio. (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo - morto 75enne nel Genovese. Allerta arancione in Liguria - Emilia Romagna - Toscana - A Venezia attivato il Mose: il centro maree ha previsto una massima di 105-110 centimetri (LE PREVISIONI). . Ancora maltempo sull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo e porta piogge e temporali su alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sul Nord Ovest e sulla Toscana. (Tg24.sky.it)

Scuole chiuse in 3 regioni per allerta meteo : forti piogge e allagamenti anche nel Genovese - Il maltempo ha imposto lo stop a diverse scuole in almeno 3 regioni d'Italia per allerta meteo arancione. Allagamenti anche nel Genovese e un blackout nel Levante.Continua a leggere . (Fanpage.it)