Lanazione.it - Nubifragio a Siena e provincia, notte di paura. Salvate 11 persone, scuole chiuse

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Unadie di lavoro quella appena trascorsa, ae Sovicille ma anche in Valdelsa. Queste le zone dove ildi ieri ha causato i danni più ingenti. Oggi, venerdì 18 ottobre,ma anche a Sovicille dove le precipitazioni sono state copiosissime raggiungendo a Simignano i 170 millimetri, a Sovicille paese circa 155 quelli di pioggia caduti. Le zone più delicate restano Orgia, Brenna e il Padule. I pompieri nella nottata, con la squadra del soccorso fluviale, hanno portato in salvo 11rimaste isolate ma non in pericolo, nella zona di Brenna e di Cusona, a San Gimignano. A lavoro protezione civile, carabinieri e Municipale. Guardia alta a Monteroni e Buonconvento, la Merse ad Orgia ha toccato un massimo di 4.83 metri, record dal 2014 quando è stata installata la centralina di rilevazione idrometrica.