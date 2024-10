Netflix aumenta il costo dell’abbonamento in Italia, e cresce oltre le attese (Di venerdì 18 ottobre 2024) La corsa di Netflix continua: il gigante dello streaming ha registrato risultati del terzo trimestre superiori alle previsioni di Wall Street, con un aumento di 5,1 milioni di abbonati rispetto al trimestre precedente. Attualmente, la piattaforma conta 282,72 milioni di abbonati in tutto il mondo. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il tasso di crescita è rallentato: nel terzo trimestre del 2023, quando è iniziata la stretta sulle condivisioni delle password, Netflix aveva guadagnato 8,7 milioni di nuovi abbonati. Aumento dei prezzi da oggi C’è però una nota dolente. Netflix ha annunciato, durante la presentazione dei risultati trimestrali, un aumento del costo degli abbonamenti in Italia e Spagna, con l’obiettivo di rendere la propria attività più sostenibile e di incrementare gli investimenti nei contenuti. Quifinanza.it - Netflix aumenta il costo dell’abbonamento in Italia, e cresce oltre le attese Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La corsa dicontinua: il gigante dello streaming ha registrato risultati del terzo trimestre superiori alle previsioni di Wall Street, con un aumento di 5,1 milioni di abbonati rispetto al trimestre precedente. Attualmente, la piattaforma conta 282,72 milioni di abbonati in tutto il mondo. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il tasso di crescita è rallentato: nel terzo trimestre del 2023, quando è iniziata la stretta sulle condivisioni delle password,aveva guadagnato 8,7 milioni di nuovi abbonati. Aumento dei prezzi da oggi C’è però una nota dolente.ha annunciato, durante la presentazione dei risultati trimestrali, un aumento deldegli abbonamenti ine Spagna, con l’obiettivo di rendere la propria attività più sostenibile e di incrementare gli investimenti nei contenuti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Netflix cresce oltre le attese nel terzo trimestre 2024 - ma aumentano i prezzi in Italia - La notizia era attesa e già preannunciata in precedenza dalla piattaforma. L’utile netto è salito a 2,364 miliardi di dollari, superando i 1,677 miliardi del 2023. I dati di engagement sono significativamente superiori alla media dei concorrenti, secondo analisi di terze parti e consenso generale, e sono particolarmente rilevanti per la crescita della nuova area di business legata ai piani ... (Quifinanza.it)

Netflix domina il mercato del video streaming in Italia nel terzo trimestre - ma si avvicina Prime Video - E nel resto d’Europa e negli Stati Uniti quali piattaforme vanno più forte? Come in Italia, anche in altri Paesi Europei e negli Stati Uniti, sono Netflix e Prime Video a dominare, ma non ovunque in quest’ordine. Interessante l’affermazione di piattaforme locali dietro i giganti internazionali In Italia al quinto posto ad ex-aequo col 4% figurano due piattaforme locali: si tratta di Timvision e ... (Game-experience.it)