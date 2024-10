Napoli Basket, contro Cremona in palio punti 'pesanti': Pangos ancora assente (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per il Napoli Basket è già tempo di gara crocevia. Gli azzurri attendono sabato sera al PalaBarbuto la Vanoli Cremona di un altro ex, Tariq Owens. De Nicolao e compagni sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, al pari dei lombardi, aspetto che rende il match un vero e proprio Napolitoday.it - Napoli Basket, contro Cremona in palio punti 'pesanti': Pangos ancora assente Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per ilè già tempo di gara crocevia. Gli azzurri attendono sabato sera al PalaBarbuto la Vanolidi un altro ex, Tariq Owens. De Nicolao e compagni sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, al pari dei lombardi, aspetto che rende il match un vero e proprio

Il roster è praticamente nuovo rispetto alla passata stagione, ci vorrà tempo, ma l'atteggiamento del gruppo e specialmente dopo la sconfitta in Sardegna, preoccupa tutti. Non è cambiato nulla a Sassari, dove in sedici minuti a disposizione non è riuscito mai ad incidere. Il Napoli Basket deve reagire a seguito degli scarsissimi risultati raccolti finora.

L'inizio di campionato difficile del Napoli Basket, con tre sconfitte nelle prime tre partite contro Pistoia, Trieste e Sassari, sortisce i primi effetti. Il primo a 'pagare' le prestazioni non brillanti è Jordan Hall. Il cestista americano, ex San Antonio Spurs, è stato, infatti, escluso

Basket - Serie A1 : Napoli esclude Jordan Hall dalla prima squadra per motivi tecnici - Quella napoletana è la sua prima esperienza in Europa, non certo partita con il piede giusto visti i 29 minuti giocati complessivamente nelle prime tre partite di campionato e i soli 2 punti messi a referto. S. Il giocatore statunitense classe 2002 è arrivato a inizio agosto in Campania, dopo aver anche esordito in NBA con i San Antonio Spurs all’inizio della stagione 2022-23. (Sportface.it)