Muore per esposizione all'amianto, la corte d'appello di Trieste condanna lo Stato al risarcimento della vedova (Di venerdì 18 ottobre 2024) Trieste - La corte d'appello di Trieste, confermando la sentenza di primo grado del tribunale del capoluogo giuliano, ha condannato il ministero dell’Interno a riconoscere lo status di vittima del dovere al sergente Dario Zuban, deceduto per un mesotelioma peritoneale da esposizione all’amianto Triesteprima.it - Muore per esposizione all'amianto, la corte d'appello di Trieste condanna lo Stato al risarcimento della vedova Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)- Lad'di, confermando la sentenza di primo grado del tribunale del capoluogo giuliano, hato il ministero dell’Interno a riconoscere lo status di vittima del dovere al sergente Dario Zuban, deceduto per un mesotelioma peritoneale daall’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sergente Zuban vittima dell’amianto durante servizio militare, alla vedova risarcimento da 285mila euro - Una vittoria postuma che garantisce alla vedova, Gina Natalini Risi, un risarcimento di 285mila euro e un assegno vitalizio di 2.100 euro al mese. L'uomo aveva scoperto di essere affetto dal tumore ... (fanpage.it)

Muore per esposizione all'amianto, la corte d'appello di Trieste condanna lo Stato al risarcimento della vedova - La vittima è il sergente della marina militare Dario Zuban, morto nel 2023 per mesotelioma peritoneale. Il ministero della Difesa è stato condannato a corrispondere benefici previdenziali in favore de ... (triesteprima.it)

Manovra, Zamagni: "Ha messo pezze e cerotti a corto termine, non è per il popolo e con il popolo" - Domani l'intervento dell'economista al summit del partito Insieme ('battezzato' nel 2020 dal Cardinale Re): 'Non basta dire io sono maggioranza e allora comando' ... (adnkronos.com)