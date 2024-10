Lanazione.it - Muore folgorato mentre lavora sul traliccio. Addio a un giovane operaio residente a Firenze

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La strage continua. Incessante, con cadenza quotidiana, tale da lasciare sgomenti. Ieri pomeriggio è morto un altro. Aveva solo 27 anni. Si chiamava Pablo Alejandro Inga Pari. E’ rimastoda una violenta scarica elettrica generata da undell’alta tensione sul quale stavando a Bagolino, nella frazione Ponte Caffaro, provincia di Brescia. Stando alla prima, sommaria ricostruzione ad opera dei carabinieri della stazione locale, il, originario del Perù e, stava facendo manutenzione appunto su undell’elettricità in via Campini per conto della ditta Roda spa di Pontevico, della quale era dipendente. Non è chiaro che cosa sia successo, non si sa se l’abbia toccato qualcosa che non doveva toccare, oppure se abbia agito sprovvisto di protezioni o, ancora, se sia entrato in gioco un elemento imponderabile.