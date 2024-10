Morto Gabriel Montis, il pescatore-influencer travolto da un’onda anomala mentre pescava: aveva 39 anni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Originario di originario di Quartu Sant'Elena, era un pescatore esperto e molto seguito sui social, conosciuto nell’ambiente col soprannome di Jack. È Morto a Capo Malfatano proprio mentre pescava, insieme ad un amico. Fanpage.it - Morto Gabriel Montis, il pescatore-influencer travolto da un’onda anomala mentre pescava: aveva 39 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Originario di originario di Quartu Sant'Elena, era unesperto e molto seguito sui social, conosciuto nell’ambiente col soprannome di Jack. Èa Capo Malfatano proprio, insieme ad un amico.

