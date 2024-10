Morte Sinwar, secondo 007 Usa possibile apertura per tregua: da cosa dipende (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tutto dipende dal successore secondo valutazioni di fonti citate da Cnn Le agenzie di intelligence Usa si stanno affrettando ad aggiornare le loro valutazioni sul possibile successore del leader di Hamas, Yahya Sinwar, ucciso in un raid nella Striscia di Gaza. Lo scrive la Cnn, ricordando che gli Usa da tempo sperano che l'uccisione di Sbircialanotizia.it - Morte Sinwar, secondo 007 Usa possibile apertura per tregua: da cosa dipende Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tuttodal successorevalutazioni di fonti citate da Cnn Le agenzie di intelligence Usa si stanno affrettando ad aggiornare le loro valutazioni sulsuccessore del leader di Hamas, Yahya, ucciso in un raid nella Striscia di Gaza. Lo scrive la Cnn, ricordando che gli Usa da tempo sperano che l'uccisione di

Eliminato Sinwar. Cosa cambia per Hamas secondo Virgili (Wzb) - Anche Yahya Sinwar, leader di Hamas e mente dell’attacco del 7 ottobre 2023, è stato eliminato dalle forze di difesa israeliane. Noto come il “macellaio di Gaza”, è stato tra i fondatori dell’ala militare del movimento islamista palestinese Hamas, le Brigate al Qassam. “Di certo non era amico del suo popolo, come raccontato i documenti divulgati nei giorni scorsi dal New York Times sul rischio ... (Formiche.net)