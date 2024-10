Mobilità in Italia: la mancanza di coordinamento crea disparità fra le città (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Mobilità urbana in Italia presenta un quadro eterogeneo, caratterizzato da approcci differenziati che rendono complessa la gestione del traffico e dei trasporti. Questo tema è emerso con forza durante la “Dolomite Conference” di Trento, dove Gioia Ghezzi, presidente dell’Azienda di Trasporti Milanesi , ha evidenziato le criticità nel settore della Mobilità e le sfide che le città Italiane devono affrontare. La disparità nella Mobilità urbana La presidente Ghezzi ha messo in evidenza che la situazione attuale della Mobilità in Italia è “a macchia di leopardo.” Ogni città, infatti, adotta decisioni autonome, privando il sistema di una strategia omogenea di intervento. Questa mancanza di coordinamento porta a significative disparità nell’accessibilità e nei servizi di trasporto pubblico tra le diverse aree. Gaeta.it - Mobilità in Italia: la mancanza di coordinamento crea disparità fra le città Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laurbana inpresenta un quadro eterogeneo, caratterizzato da approcci differenziati che rendono complessa la gestione del traffico e dei trasporti. Questo tema è emerso con forza durante la “Dolomite Conference” di Trento, dove Gioia Ghezzi, presidente dell’Azienda di Trasporti Milanesi , ha evidenziato le criticità nel settore dellae le sfide che lene devono affrontare. Lanellaurbana La presidente Ghezzi ha messo in evidenza che la situazione attuale dellainè “a macchia di leopardo.” Ogni, infatti, adotta decisioni autonome, privando il sistema di una strategia omogenea di intervento. Questadiporta a significativenell’accessibilità e nei servizi di trasporto pubblico tra le diverse aree.

