Mister Movie | Il Remake di American Psycho in lavorazione Luca Guadagnino in trattative per la regia

Il cinema di Luca Guadagnino è pronto a regalarci un'altra emozione forte. Dopo averci conquistati con pellicole come "Chiamami con il tuo nome" e "Bones and All", il regista italiano è infatti in trattative per dirigere un nuovo adattamento cinematografico di "American Psycho", il controverso romanzo di Bret Easton Ellis. Luca Guadagnino si cimenta con "American Psycho": un nuovo adattamento in arrivo A differenza del film del 2000 con Christian Bale, questa nuova versione di "American Psycho" si presenterà come un adattamento completamente originale, grazie alla sceneggiatura di Scott Z. Burns, noto per lavori come "The Bourne Ultimatum" e "Contagion". L'obiettivo è quello di offrire al pubblico una nuova interpretazione di questo romanzo cult, che ha segnato un'epoca e continua a far discutere.