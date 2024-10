Mistermovie.it - Mister Movie | Cooper Koch parla della scena di Nudo: “Non era una protesi”

(Di venerdì 18 ottobre 2024), la stella emergente di Monsters 2, ha fatto scalpore con una rivelazione inaspettata durante un’ospitata a “Watch What Happens Live”. L’attore ha ammesso di non aver utilizzato alcunadurante una delle scene dipiù discusseserie, confermando così le voci che circolavano tra i fan.e la sfidanudità sullo schermo: “Non era una” “Devo solo dire che il mio non era una”, ha dichiarato, suscitando l’entusiasmo del pubblico e del conduttore. L’attore ha affrontato con grande onestà e maturità un argomento spesso considerato tabù nel mondo dello spettacolo, dimostrando un’autocoscienza e una professionalità che lo contraddistinguono. La decisione didi non ricorrere a effetti speciali ha generato un ampio dibattito sulla rappresentazionesessualità sullo schermo.