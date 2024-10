Milan, Fonseca: “Chi sarà il capitano? Ora vi dico quello che penso” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese Pianetamilan.it - Milan, Fonseca: “Chi sarà il capitano? Ora vi dico quello che penso” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo, tecnico del, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese

