Dailymilan.it - Milan, 7 gare in 21 giorni: ecco come Rafael Leao può salvare la panchina di Paulo Fonseca

(Di venerdì 18 ottobre 2024), pronto un tour de force per i ragazzi di misterpuòladel tecnico Sette partite in ventuno: un vero tour de force che dirà tanto in termini di ambizioni dele soprattutto farà un quadro completo sul futuro delladel club di via Aldo Rossi.si prepara a una lunga serie di partite che vedràe compagni giocare ogni tre. Si parte con l’Udinese a San Siro e si prosegue con Club Brugge, Bologna, Napoli, Monza, Real Madrid e Cagliari. Dopo quanto fatto vedere con il suo Portogallo, c’è un giocatore che sarà osservato speciale, e chi se non lui:. Sì, perché le sue qualità e i suoi strappi sono troppo importanti per ilsi attaccherà, quindi, alla forza del suo numero dieci, anche se il loro rapporto non è ancora sbocciato.