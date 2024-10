Migranti, nuova tragedia nella Manica: neonato morto in naufragio (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un neonato è morto ieri sera nel naufragio di una imbarcazione sovraccarica nella Manica, al largo di Wissant, ha reso noto la prefettura marittima francese. I Migranti cercavano di raggiungere la costa britannica a bordo dell'imbarcazione. Un mese fa 8 Migranti morirono in un naufragio avvenuto ad Ambleteuse, Pas-de-Calais, durante il tentativo di L'articolo Migranti, nuova tragedia nella Manica: neonato morto in naufragio proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unieri sera neldi una imbarcazione sovraccarica, al largo di Wissant, ha reso noto la prefettura marittima francese. Icercavano di raggiungere la costa britannica a bordo dell'imbarcazione. Un mese fa 8morirono in unavvenuto ad Ambleteuse, Pas-de-Calais, durante il tentativo di L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Migranti - un neonato è morto in un naufragio nella Manica - Nella notte un neonato è stato trovato morto nel corso di un'operazione di salvataggio di un'imbarcazione di migranti naufragata nella Manica. Quest'ultimo decesso fa salire a 52 il numero di vittime nel Canale dall'inizio dell'anno. È il dato più alto mai registrato finora.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Migranti - 300 sbarcati nella notte a Lampedusa - A imbarcarsi da Libia e Tunisia, pagando fino a 6 mila euro, sono stati sudanesi, ivoriani, guineani, malesi, bengalesi, egiziani, iracheni e pakistani. (Imolaoggi.it)