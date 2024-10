Migranti, i leader Ue aprono alla possibilità degli hub di rimpatrio fuori dai confini europei (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era il 2017 quando l’allora ministro degli Interni Marco Minniti spiegava la necessità del Memorandum d’intesa con la Libia con «la tenuta della stabilità democratica» dell’Italia, a fronte dell’avanzata della Lega di Matteo Salvini, che l’anno dopo salì al governo con il Movimento 5 stelle. Quell’accordo, che mirava a ridurre i flussi migratori attraverso la formazione e il finanziamento della cosiddetta Guardia costiera libica e dei centri di detenzione in Libia, fu il primo esplicito passo verso l’esternalizzazione della gestione in Paesi extra europei dei flussi migratori verso l’Europa. Un modello ampiamente contestato dalle organizzazioni umanitarie, ma che l’Italia ha recentemente reinterpreto nell’apertura dei centri in Albania e che ora potrebbe diventare parte integrante della politica sull’immigrazione dell’Unione europea. Lettera43.it - Migranti, i leader Ue aprono alla possibilità degli hub di rimpatrio fuori dai confini europei Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era il 2017 quando l’allora ministroInterni Marco Minniti spiegava la necessità del Memorandum d’intesa con la Libia con «la tenuta della stabilità democratica» dell’Italia, a fronte dell’avanzata della Lega di Matteo Salvini, che l’anno dopo salì al governo con il Movimento 5 stelle. Quell’accordo, che mirava a ridurre i flussi migratori attraverso la formazione e il finanziamento della cosiddetta Guardia costiera libica e dei centri di detenzione in Libia, fu il primo esplicito passo verso l’esternalizzazione della gestione in Paesi extradei flussi migratori verso l’Europa. Un modello ampiamente contestato dalle organizzazioni umanitarie, ma che l’Italia ha recentemente reinterpreto nell’apertura dei centri in Albania e che ora potrebbe diventare parte integrante della politica sull’immigrazione dell’Unione europea.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - leader UE chiedono nuova direttiva urgente sui rimpatri - Il Consiglio UE chiede di aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea, utilizzando tutte le politiche, gli strumenti e i mezzi pertinenti dell'Ue. (Imolaoggi.it)

Consiglio Ue - i leader e von der Leyen verso il “modello Albania” sui migranti - ma Macron e Scholz : "I centri non risolvono i problemi" - Ai due presidenti si aggiunge anche quello della Spagna Sanchez, mentre l'Olanda potrebbe fare come l'Italia portandoli in Uganda Nella due giorni di Consiglio Ue che terminerà quest'oggi è stato messo chiaro che la linea dell'Europa sui migranti deve cambiare. E non sono in pochi coloro i qu . (Ilgiornaleditalia.it)

Migranti - Meloni illustra il piano Albania a 11 leader Ue : “Mantenere stretto raccordo” - (Adnkronos) – A Bruxelles l’incontro informale sul dossier migratorio, promosso dall’Italia insieme a Danimarca e Paesi Bassi, con gli Stati più interessati al tema, in particolare alle soluzioni "innovative" in materia. . Partecipano anche, informano fonti italiane, Austria, Cipro, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Slovacchia e Commissione Europea. (Webmagazine24.it)