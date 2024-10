.com - Mezzo secolo di dolci sorprese: Kinder Sorpresa compie 50 anni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Era il lontano 1974 quando Michele Ferrero, con un lampo di genio, decise di racchiudere in un guscio di cioccolato non solo una delizia per il palato, ma un’intera esperienza emotiva. Nasceva così il, quell’ovetto magico che ha saputo conquistare il cuore di bambini e adulti in tutto il mondo. Oggi,dopo, celebriamo non solo un prodotto, ma un vero e proprio fenomeno culturale che ha saputo resistere al passare delle mode e delle generazioni. L’alchimia perfetta: gusto, gioco e immaginazione Cosa rende ilcosì speciale? La risposta sta nella sua capacità di offrire tre esperienze in una. Il rito dello scartare, quel momento di trepidante attesa mentre si rimuove la stagnola dorata. Poi, il piacere di assaporare quel cioccolato dalla consistenza unica, cremoso fuori e lattoso dentro.