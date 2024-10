Meteo, Sottocorona: “Attenzione, non è finita. Ecco cosa vi dovete aspettare”. (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il famoso Meteorologo Paolo Sottocorona, durante l’ultima diretta di Omnibus, ha avvertito che una nuova fase di instabilità Meteo si profila nei prossimi giorni. Secondo l’esperto le condizioni del tempo atmosferico non sarebbero destinate a migliorare rapidamente. “Le precipitazioni ci sono, ma non sembrano intense. Ma abbiamo visto cosa possono fare”. Per poi concludere che l’idea di una rapida attenuazione delle condizioni Meteorologiche è “una parola grossa“. Sottocorona ha quindi consigliato gli spettatori di “tenere sempre a portata di mano l’ombrello“. Anche se si potranno verificare momenti di temporaneo miglioramento, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso e il sole sarà ancora latitante. Le Regioni più colpite e l’evoluzione nel Week End Attualmente, la Liguria è tra le aree più colpite, con fenomeni intensi previsti anche nel Nord-Ovest e nel Nord-Est. Thesocialpost.it - Meteo, Sottocorona: “Attenzione, non è finita. Ecco cosa vi dovete aspettare”. Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il famosorologo Paolo, durante l’ultima diretta di Omnibus, ha avvertito che una nuova fase di instabilitàsi profila nei prossimi giorni. Secondo l’esperto le condizioni del tempo atmosferico non sarebbero destinate a migliorare rapidamente. “Le precipitazioni ci sono, ma non sembrano intense. Ma abbiamo vistopossono fare”. Per poi concludere che l’idea di una rapida attenuazione delle condizionirologiche è “una parola grossa“.ha quindi consigliato gli spettatori di “tenere sempre a portata di mano l’ombrello“. Anche se si potranno verificare momenti di temporaneo miglioramento, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso e il sole sarà ancora latitante. Le Regioni più colpite e l’evoluzione nel Week End Attualmente, la Liguria è tra le aree più colpite, con fenomeni intensi previsti anche nel Nord-Ovest e nel Nord-Est.

