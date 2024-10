Meloni: "Pd, M5s e Avs voglio che la Ue sanzioni l'Italia per colpire il governo" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Pd, M5S e AVS hanno presentato un’interrogazione alla Commissione europea chiedendo se intende aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia per l’accordo sui flussi migratori con l’Albania. Ilfoglio.it - Meloni: "Pd, M5s e Avs voglio che la Ue sanzioni l'Italia per colpire il governo" Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Pd, M5S e AVS hanno presentato un’interrogazione alla Commissione europea chiedendo se intende aprire una procedura d’infrazione contro l’per l’accordo sui flussi migratori con l’Albania.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Andrea Stroppa - Sogei e il complotto dei poteri forti contro Elon Musk e Giorgia Meloni : «Ci vogliono fermare - vergogna» - L’ufficiale della Marina scopre il piano del governo per Starlink. È il 29 agosto quando partecipa a una riunione per valutare «il progetto finalizzato all’impiego, con scopi militari prima e dual use poi, delle tecnologie satellitari dell’azienda americana». Che aveva l’elenco delle ambasciate e dei consolati da collegare attraverso Starlink. (Open.online)

Andrea Stroppa - Sogei e il complotto dei poteri forti contro Elon Musk e Giorgia Meloni : «Ci vogliono fermare - vergogna» - Anche se ci sono molti ostacoli. Si presenta a Stroppa con un dono gradito: un documento riservato redatto a margine della riunione che riporta le richieste dell’esecutivo. Chi prova a ostacolarla dovrebbe vergognarsi». Quando un follower gli chiede di fare i nomi l’ex Anonymous Italia risponde «quando sarà necessario al momento giusto». (Open.online)

"Voglio dire una cosa al collega". Meloni - l'assalto (imprevisto) a Piero De Luca | Video - Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica alla Camera in vista del Consiglio europeo rispondendo al parlamentare del Pd nonché figlio del governatore campano, Piero De Luca. . . Quello secondo me è danno erariale, non il protocollo con l'Albania". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Liberoquotidiano.it)