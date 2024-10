Ilrestodelcarlino.it - ’Meet the Docs!’, terza giornata: focus sul cinema iraniano

(Di venerdì 18 ottobre 2024)the Docs! Forlì Film Fest’ entra nel vivo con unaricca di eventi e proiezioni. Anche oggi si comincia con le scuole con ‘This is not paradise’, documentario sulle donne di servizio migranti in Libano, in semi-schiavitù e senza protezione legale. La proiezione sarà seguita da un dibattito con le registe Lisa Tormena e Gaia Vianello. L’EXATR riapre le porte alle 18 con lo Speciale, spunto di riflessione su Iran contemporaneo, diritti umani, cultura e questioni di genere. Si susseguiranno due corti documentari: ‘Freedom Morning’ di Hossein Pirelmi e ‘Adjustment’ di Mehrdad Hasani. Entrambi i registi, perseguitati a causa del loro attivismo, saranno presenti in sala. Alle 19.30 primo appuntamento con ‘Meet the Sound!’: tributo al compositore Nino Rota con l’esibizione del Forlì Saxophone Quartet. Alle 20.