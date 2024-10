Liberoquotidiano.it - Mauriello (MI), 'Congresso parlerà di Pace e coesione sociale'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Meritocrazia Italia punta sulla: in questonazionale vuole sentire la voce dei cittadini che normalmente non contano e offrire il palco alle istituzioni e ai cittadini comuni per dare un senso alla. Parleremo di tanti temi ma soprattutto di: MI chiede ai nostri leader di farsi promotori di un messaggio diforte. Laè il desiderio di tutti, non è momento di maggioranza e opposizioni ma è il momento di un unico grande tricolore per dimostrare che c'è un Paese cadi lavorare con la politica per cambiare le cose in meglio". Lo ha dichiarato il presidente nazionale di Meritocrazia Italiana, Walter, nel corso del VINazionale di Meritocrazia Italia dal titolo 'MI il network che cresce. Dove i cittadini contano' che si tiene al Teatro Rossini di Roma dal 17 ottobre al 19 ottobre.