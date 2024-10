Lukaku esalta Conte: “Bravo a creare squadre unite” (Di venerdì 18 ottobre 2024) "La cosa bella di Conte è che è proprio quello giusto, penso sia bellissimo il modo in cui lui fa quello che fa. Il modo in cui amalgama la squadra. Pep Guardiola pure lo fa, anche Klopp, Mourinho, Ancelotti. Sono i grandi allenatori. Se guardi alle squadre che vincono, c'è sempre un allenatore Napolitoday.it - Lukaku esalta Conte: “Bravo a creare squadre unite” Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "La cosa bella diè che è proprio quello giusto, penso sia bellissimo il modo in cui lui fa quello che fa. Il modo in cui amalgama la squadra. Pep Guardiola pure lo fa, anche Klopp, Mourinho, Ancelotti. Sono i grandi allenatori. Se guardi alleche vincono, c'è sempre un allenatore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner : “Non è facile passare ai quarti - ma sono contento del livello - nonostante quello che è successo” - “Sono contento del livello che sono riuscito a raggiungere, nonostante tutto quello che è successo -aggiunge il 23enne altoatesino-. Contro Medvedev “sarà una partita dura. Ci conosciamo benissimo, sappiamo più o meno cosa aspettarci l’uno dall’altro. (Fonte Adnkronos) Foto: Instagram @janniksin ilfaroonline. (Ilfaroonline.it)

Radio Goal – Ezio Capuano : “Quello di Conte è un calcio più equilibrato di Spalletti” - La sua attenzione alla qualità individuale e all’equilibrio tattico è una considerazione chiave per ogni allenatore nel contesto attuale del calcio professionistico. Importanza del Risultato Capuano enfatizza che nel calcio i risultati contano più di ogni altra cosa. Questo riflette una filosofia di allenamento e di gestione delle squadre che si concentra sull’efficacia e sull’equilibrio. (Terzotemponapoli.com)

Campo largo - the end. Conte : «Il simbolo del M5s non sarà vicino a quello di Italia Viva». Renzi replica : «Vuole dare battaglia a Schlein sulla pelle dell’Emilia-Romagna» - Italia Viva è già in maggioranza in Emilia-Romagna a sostegno di Stefano Bonaccini prima e di Irene Priolo dopo. . Se Conte vuole fare una battaglia contro Schlein, la faccia pure. Secondo il leader del Movimento, i vertici del Nazareno «non hanno la consapevolezza che noi stiamo ponendo un problema politico serio: stiamo parlando di etica pubblica, non di simpatie e antipatie». (Open.online)