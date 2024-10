Lottavano così come si gioca (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre alle ore 16.00 a Campsirago Residenza va in scena lo spettacolo di Teatro Invito "Lottavano così come si gioca" di e con Luca Radaelli e la regia di Laura Curino.‘Anni di piombo’. Questa etichetta si è appiccicata alla mia adolescenza, fino quasi a farmi sentire in colpa Leccotoday.it - Lottavano così come si gioca Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre alle ore 16.00 a Campsirago Residenza va in scena lo spettacolo di Teatro Invito "si" di e con Luca Radaelli e la regia di Laura Curino.‘Anni di piombo’. Questa etichetta si è appiccicata alla mia adolescenza, fino quasi a farmi sentire in colpa

