LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: la pioggia blocca il programma a Phillip Island. Cancellata la prima sessione di prove (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3:34 Si chiudono le saracinesche al Parco Chiuso. Da programma la prossima sessione pianificata sarà quella della Moto3, al via alle 4:15 se non ci saranno altri ritardi. Restate con noi per rimanere aggiornati su eventuali comunicazioni circa nuovi possibili orari. 3:33 Era nell’aria. sessione Cancellata! Da capire ora se ci sarà un nuovo programma o se la Moto3 partirà alle 4:15 come stabilito. 3:30 Fabio Diggianantonio dalla pitlane sul suo infortunio: “Non ho un problema di stabilizzazione, ma la spalla mi fa tanto male, non sto bene. Abbiamo preferito operarci dopo la Thailandia per avere una spalla nuova ed essere pronti l’anno prossimo per fare tante cose che oggi non posso fare”. 3:27 Continuano intanto i momenti di ilarità in pitlane. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: la pioggia blocca il programma a Phillip Island. Cancellata la prima sessione di prove Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3:34 Si chiudono le saracinesche al Parco Chiuso. Dala prossimapianificata sarà quella della Moto3, al via alle 4:15 se non ci saranno altri ritardi. Restate con noi per rimanere aggiornati su eventuali comunicazioni circa nuovi possibili orari. 3:33 Era nell’aria.! Da capire ora se ci sarà un nuovoo se la Moto3 partirà alle 4:15 come stabilito. 3:30 Fabio Diggianantonio dalla pitlane sul suo infortunio: “Non ho un problema di stabilizzazione, ma la spalla mi fa tanto male, non sto bene. Abbiamo preferito operarci dopo la Thailandia per avere una spalla nuova ed essere pronti l’anno prossimo per fare tante cose che oggi non posso fare”. 3:27 Continuano intanto i momenti di ilarità in pitlane.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : piove da due ore a Phillip Island. Possibile stravolgimento del programma - Queste le parole di Davide Tardozzi sulla parità di trattamento tra il Team ufficiale e Pramac in vista di questo rush finale e del futuro 1:50 La sessione non partirà prima di venti minuti. Potrebbe saltare la sessione della mattina, sperando che la situazione migliori nel pomeriggio… 2:20 Tra dieci minuti, teoricamente, la Direzione dovrebbe comunicare il nuovo aggiornamento. (Oasport.it)

MotoGP - prove libere GP Australia oggi in tv : orari - programma e come seguirle in diretta - The post MotoGP, prove libere GP Australia oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta appeared first on SportFace. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, accessibili previo abbonamento. I ventidue piloti più veloci del mondo scenderanno in pista per la prima volta venerdì 18 ottobre, con la prima sessione di prove libere ... (Sportface.it)